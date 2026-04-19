ರಾಮದುರ್ಗ: ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಹಿಂಸಾ, ಚಿತ್ರನಟ ಚೇತನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ದಲಿತಪರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದದ ಹೋರಾಟ ಯಾವದೇ ಜಾತಿ, ಸಮಾಜ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಸಮನಾತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ, ಓದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ಬರಹವನ್ನು ಓದದೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಯಾದವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಆಶಯಗಳಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜನಪರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಘೋಡಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಹೂರ ಹಾಜಿ, ಸಿದ್ಧು ಮೇತ್ರಿ, ಮಹ್ಮದಶಫಿ ಬೆಣ್ಣಿ, ಅಭಿ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಚಿದಾನಂದ ದೊಡಮನಿ, ಅಲ್ತಾಫ ಜಹಗೀರದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು. ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಚಾಲಕ ಗೋಪಾಲ ಮಾದರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗೈಬು ಜೈನೆಖಾಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪವನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-21-1545206943