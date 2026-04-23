ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ

ರಾಮದುರ್ಗ: ಸುತ್ತಲಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮದುರ್ಗ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಸಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್. ಬೆಂಬಳಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ' ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಕಿರುಬ, ನರಿ, ತೋಳ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಗುಡ್ಡುಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ಶ್ಯಾಮೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಮಖಾನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಡಿ. ಕಾಮತ್, ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್ ಲಮಾಣಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘದ ಎಸ್.ಎ. ಅಥಣಿ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ರಾಠೋಡ, ಶ್ರೇಯಾ ಭಾವಿಹಾಳ, ಅನುಷಾ ಬಡಿಗೇರ, ಸುನಂದ ಕಾಂಬಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-21-879523309