‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿ’

<p>ರಾಮದುರ್ಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ದಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ದಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಿಕಿತ್ತೂರಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುನಾಥಗೌಡ ಮಾದಾಪೂರ ಅವರು ದಾನ ನೀಡಿದ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೇ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ₹1.20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಡೆಗೋಡೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರದ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ರಂಭಾಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಓದಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬಲ್ಲರು.ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಮದುರ್ಗದ ಶಿವಮೂರ್ತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಳ್ಳೂರಿನ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಬೆಳವಡಿ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮುದೇನೂರ, ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮೇಟಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ, ಬಸವರಾಜ ಧರ್ಮನ್ನವರ, ಬಸಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ, ನಾಗಪ್ಪ ಚಂದರಗಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಎಇಇ ರವಿಕುಮಾರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರವೀಂದ್ರ ಗೋಕಾವಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿಇಒ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್.ಎಫ್. ಪೂಜೇರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-21-2051699600</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>