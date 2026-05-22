ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡಲು ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ

ರಾಮದುರ್ಗ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಾಲಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 25 ರಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೈತರು ಉಗ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳೆಪ್ಪಗೋಳ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಬಬಲಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ– ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಿದಂಬರ ಮಡಿವಾಳರ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೊಡಚಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಜಗದೀಶ ದೇವರಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಾಲಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೇ 25 ರಂದು ಗುರ್ಲಾಪೂರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರಿಷನಗೋಡಿ, ಸಿಪಿಐ ವಿನಾಯಕ ಬಡಿಗೇರ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ. ಎಸ್. ನಾಯಕ, ಮಾರುತಿ ಕೊಪ್ಪದ, ಶಿವಾನಂದ ದೊಡವಾಡ, ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-21-138171580