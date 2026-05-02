ಗೊಣ್ಣಾಗರ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ 5ರಿಂದ

ರಾಮದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಣ್ಣಾಗರ ಗ್ರಾಮವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಗೊಣ್ಣಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 5 ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಪ್ಪ ಜಂಗವಾಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೊಣ್ಣಾಗರ, ಲಿಂಗದಾಳ, ಹೂಲಿಗೊಪ್ಪ, ಕೊಳಚಿ, ಘಟಕನೂರ, ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಹಾಗೂ ದೊಡಮಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಧಮಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ದೀಕ್ಷಿತರು, ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೇ5 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಿಲ್ಲಾತೊರಗಲ್ ಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಳಕಲ್ದ ಗುರುಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸಚೇತಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೇ8 ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಗೊಣ್ಣಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯರ ನೂತನ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 15 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಪರಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಮತ್ತು ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-21-1905057101</p>