ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ನಾಳೆ

ರಾಮದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಳ್ಳೂರಿನ ಗುರು ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರದ ತನಕ ಗುರು ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರ 118 ನೇ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ, ಗುರು ರೇವಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 150 ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 50 ನೇ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ, ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 6ನೇ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂಚಲದ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮಠದ ಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ವೇದಾಂತ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸೋಮವಾರ ರೈತಗೋಷ್ಠಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಬಸವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ 60 ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಅವರ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>