ರಾಮದುರ್ಗ: ಹಲಗತ್ತಿಯ ಬಸವಣ್ಣ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ರಾಮದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣನ ಜಾತ್ರೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 25 ರಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಯುಗಾದಿಯ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನ ಹೊಂಡದ ಪೂಜೆ, ಮೂರು ದಿನ ಬಣ್ಣದ ಓಕಳಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. 25ರಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಸಂಜೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಗಿನತನಕ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ