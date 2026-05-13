ರಾಮದುರ್ಗ: ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ರಾಮದುರ್ಗ: ಮಹಾಸಾದ್ವಿ, ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸ ವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳತದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಐನಾಪೂರ, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿರೇಮಠ, ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಪಿ.ಜೆ. ಸತ್ತಿಗೇರಿ, ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ಭೂಮರಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಐ. ಹಕಾಟಿ, ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಎಚ್.ಜಿ. ಒಂಟಗೋಡಿ, ಪಿ.ಬಿ. ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ, ಈರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ, ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ಗಿರಡ್ಡಿ, ಶಶಿಕಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ತೋಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಪಟ್ಟಣದ ಆಂಜನೇಯ ನಗರದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತೋಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-21-1660542901</p>