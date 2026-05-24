‘ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ’

ರಾಮದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಾನು ಬದ್ದವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿವೆ. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಶತ 80ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯನ್ನು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 58 ಎಕರೆ 13 ಗಂಟೆ 8 ಆಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ 52 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ 8 ಆಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭೂಸ್ವಾದೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ 6 ಎಕರೆ 3 ಗುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಸ್ವಾದೀನ ಆವಾರ್ಡ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಕಾಲುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ) ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 1084 ಎಕರೆ 20 ಗಂಟೆ 3 ಆಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ 153 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ 3 ಆಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭೂಸ್ವಾದೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 931 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೂಸ್ವಾದೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೆಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಅವಾರ್ಡ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>