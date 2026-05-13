ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವದಂತಿ; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆತಂಕ

ರಾಮದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಡಗಲ್, ಲಿಂಗದಾಳದ ಸಮೀಪ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರೆ ಆಧರಿಸಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಡಗಲ್, ಲಿಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಲಿಂಗದಾಳ ಮತ್ತು ಇಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಡಗಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪತ್ತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಚಿರತೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕರೂ ಅವುಗಳು ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಸಳಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕುರುಹುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೊ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿ ಘರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಜನರು ಭಯ ಪಡಬಾರದು. ಇದೊಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಂತ ಮೈ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ತನಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>