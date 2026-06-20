<p>ರಾಮದುರ್ಗ: ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮದುರ್ಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಿದಂಬರ ಮಡಿವಾಳರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮದುರ್ಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಮದುರ್ಗದ ಯಾನಾಂ ಪೇಟೆಯ ಮಡ್ಡಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಖುದ್ದವ್ವನ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಮೇಳ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊತಬಾಳ ತಂಡದಿಂದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ವೈಭವ, ಬುಧವಾರ ರಸ ಮಂಜರಿ, ಗುರುವಾರ ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಜಾಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ವಿನಾಯಕ ಬಡಿಗೇರ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 134 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 18 ತಾಬೂತ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಸವಿತಾ ಮುನ್ಯಾಳ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಸಲಹೆ–ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-21-2110875271</p>