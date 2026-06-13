ರಾಮದುರ್ಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p>ರಾಮದುರ್ಗ: ಹೊಲದ ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟಕೋಳ ಪೊಲೀಸರು ಹುಲಕುಂದದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಯಮನಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಡದಪ್ಪನವರ (45) ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಪಾತ್ರೋಟ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಕಾಮಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಎಂಬುವರು ಟಾವೆಲ್ನಿಂದ ಉರುಲು ಹಾಕಿ ತಲೆಗೆ ಆಯುಧದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಲಕ್ಕ್ಮವ್ವ ಗುಡದಪ್ಪನವರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಡಿಎಸ್ಪಿ ಚಿದಂಬರ ಮಡಿವಾಳರ, ಸಿಪಿಐ ವಿನಾಯಕ ಬಡಿಗೇರ ನೇತೃತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಬಸವರಾಜ ಕೊಣ್ಣೂರೆ, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿ.ವಿ. ಹುಲಕುಂದ, ಎಸ್.ಎಸ್. ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ, ಎಂ. ಸಿ. ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ವೈ.ಜಿ. ಕೋಟಿ, ಆರ್.ವಿ. ಸೊಟನಾಳ, ಆರ್. ಬಿ. ಗೋಕಾಕ, ಡಿ. ಎಚ್. ನಧಾಫ, ಬಿ. ಎಸ್. ಚುಂಚನೂರ, ಬಿ. ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ, ಎಂ. ಎಸ್. ನಂದಿ, ಜಿ. ಎನ್. ಇಂಚಲ, ವಿನೋದ ಠಕ್ಕನ್ನವರ, ಸಚೀನ ಪಾಟೀಲ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-21-1432087697</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>