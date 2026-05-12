ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ: ತಂಪು ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ

ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾದರ

ರಾಮದುರ್ಗ: ದಿನೇದಿನೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಾಳಲಾರದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 38ರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಹ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಳನೀರು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತಿತರ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಳನೀರು ₹40ರಿಂದ ₹50ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ₹80ರಿಂದ ₹100ವರೆಗೆ ಇದೆ.

ರಾಮದುರ್ಗ ಸುತ್ತಲಿನ ಮುಳ್ಳೂರು, ಮುದಕವಿ ಹಾಗೂ ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶವು ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಬಸವಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿದವರು ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಲಿಯಿಂದಲೇ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260512-21-894406877