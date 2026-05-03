ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ: ನಾಲ್ವರು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

<p>ರಾಮದುರ್ಗ: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ 2026–31ರ ಅವಧಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 8 ಜನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟಕನೂರು ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಕೆ.ಅಂಬಲಿ, ಕಿಲಬನೂರು ಶಾಲೆಯ ಆರ್.ಎಚ್.ಭಾಷಾ,ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಟಿ.ಎಸ್.ಹಿರಿಚನ್ನವರ ಮತ್ತು ದೊಡಮಂಗಡಿ ಶಾಲೆಯ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ರಾಮಾಪೂರ ಶಾಲೆಯ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಭಾಗೋಜಿಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಯ ಅಶೋಕ ಬೂದಿ, ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಹನಮಸಾಗರ ಶಾಲೆಯ ನಿಂಗಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಬುದ್ನಿಖುರ್ದ್ ಶಾಲೆಯ ಪರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಸಾಲಾಪೂರ ಶಾಲೆಯ ಅಶೋಕ ಗಾಣಗಿ,ರಾಮದುರ್ಗ 4 ನಂ. ಶಾಲೆಯ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುರಕಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯ ರವೀಂದ್ರ ಕೀಲಿಪುಟ್ಟಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆ.ವೈ. ಗದಿಗೆನ್ನವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-21-1478792437</p>