ಟೌನ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ

ರಾಮದುರ್ಗ: ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತೇರ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೌನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿಜಯ ಸೇನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಟೌನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ಆರಂಭಗೊಳಿಸುವ ತನಕ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ತೆರಳಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊರ ಬಂದ ವಿಜಯ ಸೇನೆ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೇ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೌನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1,800 ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ ದೊಡಮಂಗಡಿ, ಚಿಂಚಖಂಡಿ, ರಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ತೊರಗಲ್ ತಾಂಡಾ, ಘಟಕನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವಿಧ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂಚೆಯ ಸೇವೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಠೇವಣಿ ಖಾಖೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಲು ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು, ವಿಕಲಚೇತನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು, ವಿಕಲಚೇತನರು, ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯ ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ ನಾಯ್ಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಮಾದರ, ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ ಚಂದರಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಅಂಗಡಿ, ರೇಣುಕಾ ಅಮರಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟರ, ಮಂಗಳಾ ಗಣಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>