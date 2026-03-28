ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ

ರಾಮದುರ್ಗ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಶೃದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಏಳು ಕೊಂಡಲವಾಡನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ವಾಹನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲವೂ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಆಗುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ, ಬಾಲಾಜಿಯ ಹಣೆ ತಿಲಕ, ದಿನಂಪ್ರತಿ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.20ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ, ಪರೂತಗೌಡ ಪಾಟೀ. ಕೆ.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರದೀಪ ಪಟ್ಟಣ, ಗಿರೀಶ ನ್ಯಾಮಗೌಡರ, ಸುರೇಶ ಪತ್ತೇಪೂರ, ರಾಜು ಮಾನೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳೆಪ್ಪಗೋಳ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಚಿದಂಬರ ಮಡಿವಾಳರ,ಸಿಪಿಐ ವಿನಾಯಕ ಬಡಿಗೇರ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260328-21-248935151</p>