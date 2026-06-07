<p>ರಾಮದುರ್ಗ: ಕೇಂದ್ರದ ‘ಏಕ ಪೇಡ್, ಮಾ ಕೆ ನಾಮ್’ ಅಭಿಯಾನದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯರು, ಜ್ಞಾನ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮದುರ್ಗದ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹನಮಂತ್ರಾಯ ಬಿರಾದಾರ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ನ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಾಂತೇಶ ತೇಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಲೂ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂಜಾ ಹೂಲಗೇರಿ, ಆದರ್ಶ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಟ್ಟೇಕಾರ, ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾದವಾಡ ಇದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೈ.ವಿ. ಮಳಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಜೋಶಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬೂರ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಜಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಓಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಬಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಬ್ಬೂರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಠಾಣೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಲ್ಲದ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರನ್ನವರ, ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಎಸ್ಐ ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗಾರೆ, ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ ಬೆಣ್ಣಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರೀಟ, ಅಭಿನಂದನ ಪವಾಡೆ, ಬಿಪಿನ್ ತಳವಾರ, ಶೈಲಾ ಕಾಮಗೌಡ, ನಸೀಮಾ ಗೋಕಾಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಪಲಗುಂದಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಎ.ಎ. ಜರಳಿ, ಎ.ಸಿ, ಗಸ್ತಿ, ಚೇತನ ಕಾಡೇಶಗೋಳ, ಶಿವು ಚೌಗಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-21-1976906727</p>