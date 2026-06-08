ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ

<p>ರಾಯಬಾಗ: ಭಾರತೀಯ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್)ಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಯೋಧ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯೋಧನಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಪ್ರಣಯ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂತಹ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯವರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಈ ಯೋಧನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಯೋಧರು. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಮೇತ್ರಿ, ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪರಮಾನಂದ ಮಂಗಸೂಳಿ, ವೃಷಭ ಮಗದುಮ್ಮ, ಅನಿಲ ಪಾಟೀಲ, ಗಣಪತಿ ಕಾಂಬಳೆ, ರಾಜು ಕಾಂಬಳೆ, ಅಶೋಕ ಶಿಂಗೆ, ರಮೇಶ ಕಾಂಬಳೆ, ವಸಂತ ಕಾಂಬಳೆ, ಶಿವಲಿಂಗ ಹಳಿಂಗಳಿ, ಬಾದಶಾ ಡಾಂಗೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-21-204899385</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>