‘ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬದ್ಧ’

<p>ರಾಯಬಾಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಖಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಎಂ.ಐಹೊಳೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ತಾವು ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ ಎ ನಾಯಿಕಸದಾಶಿವ ಘೋರ್ಪಡೆ,ಸಂಗಣ್ಣ ದತ್ತವಾಡೆ, ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ಖೇಮಲಾಪುರೆ, ಮುರಸಿದ್ದ ನಾಯಿಕ, ಸಂಜು ನಾಯಿಕ, ರಾಜು ನಾಯಿಕ, ಪುಂಡಲೀಕ ಪೂಜೇರಿ, ಸೋಮು ಭಜಂತ್ರಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಪೂಜೇರಿ, ಸಾತಪ್ಪ ಕುದ್ರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಸಂಜು ದೇವಮಾನೆ (55) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.‘ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸಾರಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ತವಗ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿಬುದ್ದಿ, ಪುಂಡಲೀಕ ಗಸ್ತಿ, ಭೀಮಶಿ ಭೂಶಿ, ಸತೀಶನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-21-1296181757</p>