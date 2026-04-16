ಮಂಟೂರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ; ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣ

ರಾಯಬಾಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬೀರಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಏ.17 ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಬೀರಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ರೇಣುಕಾದೇವಿ, ಹನುಮಾನ ದೇವರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ, ಸೋಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಭವ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆಯೇ ವಾಲಗ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಟಗರಿನ ಕಾಳಗಗಳು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಹಲ್ಲಿನ ಟಗರಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ₹5 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹3 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ₹2 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ₹7 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹5 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ₹3 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ. ಮುಕ್ತ ಟಗರಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಳಗಗಳು ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>