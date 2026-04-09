ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಹಂದಿಗುಂದ: ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಡ್ಡಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವು ಏ.9 ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಮಲ್ಲ ಕುಟೀರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 'ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್ತು' ಜರಗುವುದು. ಹನಗಂಡಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪಾಲಬಾವಿಯ ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರವಿಗೌಡ್ರು ಪಾಟೀಲ, ಗುರುಮಠದ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶರಣ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೋಳಿ, ಗಿರಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡುವರು.</p>.<p>9ರಂದು ಚೌಡಕಿ ಪದಗಳ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ರಾತ್ರಿ 9ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿಯ ಪಾದ ಹೊಲಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜರುಗುವುದು. 10ರಂದು ಅಭಿಷೇಕ, ಹೋಮ, ಹವನ ಜರುಗುವುದು, ನಂತರ ಕೆಂಡ ಹಾಯುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರುವುದು. ಸಂಜೆ ದೇವಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>