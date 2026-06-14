ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ - ಪ್ರಣಯ ಪಾಟೀಲ

<p>ರಾಯಬಾಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಹುಪಾರ್ಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಣಯ ಪಾಟೀಲ, ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನೀರು ಜೀವನ ಆಧಾರ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಮುದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜು ತಳದಮನಿ, ಸರದಾರ ಚವ್ಹಾಣ, ರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ, ವಿಜಯ ಗಾಯಕವಾಡ, ಅಶೋಕ ಶಿಂಗೆ, ದಿಲೀಪ ಜಾಧವ, ವಿಜಯ ಚವ್ಹಾಣ, ರಾಜು ಕಾಳೆ, ಅಭಿಷೇಕ ನರಸಗೌಡರ, ಯುವರಾಜ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-21-2043323487</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>