‘ಬಸವ ವೃತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ’

ಸಂಕೇಶ್ವರ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಡಸೋಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಪುರಸಭೆಯ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ವೃತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮಠದ ಅವರಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ1ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುರಸಭೆಯ ಜಾಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.266/2ರಲ್ಲಿ ಬಸವ ವೃತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ವೃತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮಠದ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪರೀಟ, ಬಿ.ಬಿ ಚಂಡಕಿ, ದುಂಡಪ್ಪಾ ವಾಳಕಿ, ಕಾಡಪ್ಪಾ ನಾಯಕ, ಸತೀಶ ಭಾವಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-21-1532940580