ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹಸುವಿನ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಂಕೇಶ್ವರ: ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಮೀಪದ ಬುಗಟೆ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ- ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಸುವಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ರೈತ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಸುವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ ಈ ಹಸುವಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸವಿತಾ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಆಸೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೂವು- ತೋರಣಗಳಿಂದ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸುವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಹರಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸವಿತಾ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ, 'ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಹಸುವನ್ನು ನಾವು ಮಗಳಂತೆಯೇ ಸಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.</p>.<p>ಮನೆ ಮಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದ ಹಸುವಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಸೀಮಂತ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>