ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ ಕತ್ತಿ ಕರೆ

<p>ಸಂಕೇಶ್ವರ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ ಕತ್ತಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೋಯಾಬೀನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಹಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>30 ಕೆ.ಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ ಚೀಲದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯು ₹2760 ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ₹750 ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ರೈತರು ಕೇವಲ ₹2,050 ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜಾನನ ಕ್ವಳ್ಳಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿಲ್ಲೆದಾರ, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸುನೀಲ ಪರ್ವತರಾವ, ಕುಮಾರ ಬಸ್ತವಾಡಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ತಂಬದ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾಂಗಾಯಿ, ಗಂಗಾರಾಮ ಭೂಸಗೋಳ, ಶಿವಾನಂದ ಮುಡಸಿ, ಸದಾಶಿವ ಕಬ್ಬೂರಿ, ಶೌಕತ ಅವಟಿ, ಶಂಕರ ಕ್ವಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-21-993161739</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>