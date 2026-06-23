ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಉದ್ಯಮಿ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಬು ಶಂಕರ ಬೋಸಗೌಡ (35) ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ದಾರಿಯ ವಿವಾದ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಬು, ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12.45ಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಒಂದರಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಬು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನಾಲ್ಕೈದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಆನಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೃತ ಬಾಬು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೊಲೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಮರಡಿ (26), ಪವನ ಶ್ರೀಧರ್ ಮರಡಿ (23), ಅನಿಲ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಮರಡಿ (27), ಸಂದೀಪ್ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಮರಡಿ (32), ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಉರೂಫ್ ಶುಭಂ ಅನಂತ ಬಿಸೂರೆ (35) ಹಾಗೂ ಚಲನವಲನದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಜಲಧಾಳೆ (23) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಕೇಶ್ವರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು, ಪತ್ನಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು:</p>.<p>ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಮಲಗಿದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಧಮಾನ ಬಾಬು ಬೆಂಡಿಗೇರಿ (40) ನೇಣುಬಿಗಿದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾ (35) ಮಲಗಿದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾರಾಯಿ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವರ್ಧಮಾನ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪದೇ ಪದೇ ತಂಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮೃತಳ ಪಾಲಕರು ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಭರತ .ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-21-176388987</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>