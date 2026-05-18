ಬೈಕ್‌ ಕಳವು: ಆರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ– 14 ಬೈಕ್‌ ವಶಕ್ಕೆ

ಸಂಕೇಶ್ವರ: ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪೋಲಿಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ₹6,10,000 ಮೌಲ್ಯದ 14 ಮೋಟಾರು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಮಿತ ಬಸವರಾಜ ಕೋಳಿ, ಆನಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಘಸ್ತಿ, ಸುಮೀತ ಗಂಗಾರಾಮ ಕಮ್ಮಾರ, ಶಿವರಾಜ ನಿಂಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಓಂಕಾರ ಮೋಹನ ಕಡಲಗಿಕರ, ಕಿರಣ ಹಣುಮಂತ ಕಮ್ಮಾರ ಅವರನ್ನು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪೋಲಿಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಗಣಪತಿ ಕೊಂಗನೊಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐಗಳಾದ ವಿಠ್ಠಲ ನಾಯಿಕ, ಯು.ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟೆನ್ನವರ, ಎ.ಎಸ್.ಐ ಗಳಾದ ಸಿ.ಜೆ.ಸಾರಾಪೂರೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಖೋತ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>