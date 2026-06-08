ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ

<p>ಸಂಕೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲುಂಬಿನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅನಂತ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಸುಭಾಷ ಕುರಿ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹೇಶ ಪುಜಾರ, ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಖದೇವ ವಾಳಕೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆ.ಬಿ.ನಾಯಕ, ದೀಪಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಈಶ್ವರ ಶಿಂಗಟೆ, ಪರಶುರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸತ್ಯನಾಯಿಕ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕೊಟಬಾಗಿ, ರಾಜು ಕಾಂಬಳೆ, ಪ್ರವೀಣ ಕರನಿಂಗ, ಅಪ್ಪಸಾಹೇಬ ದೊಡ್ಡನಿಂಗ, ಉಮೇಶ ಗೋಟುರೆ, ಪ್ರವೀಣ ಮಾಳಗೆ, ಗುರುನಾಥ ಪಾತ್ರೋಟ, ನಾಗು ಜಯಕರ, ಬಸವಂತ ಸತ್ಯನಾಯಿಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-21-1935600052</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>