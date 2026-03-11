ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಿದೆ: ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ‘ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಕರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳಿಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ನೆನಪಿನ ವಸಂತೋತ್ಸವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>‘ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p><p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬೇಕಿದೆ ಸೌಹಾರ್ದ: ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಮ್ಮಡಿ, ‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದದಂತೆ, ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆಯನ್ನು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು. </p><p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಭಜಂತ್ರಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ, ಕೆ.ವಿ.ಬಲರಾಮ, ಮಾದಾಪುರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಎಸ್.ವಿ.ವಾಲಿಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ದಯಣ್ಣವರ, ತಸ್ಲೀನ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಲಾಲ, ರೂಪಾ ಅಕ್ಕಿ, ಸುಮಾ ಕಾಟ್ಕರ್, ಆಶಾ ಯಮಕನಮರಡಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಾದಾಮಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>