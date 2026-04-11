ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ ರಚನೆಯಾಗಲಿ: ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

'ಬೆಳಗಾವಿ': 'ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 30 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಸಮಯ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, 'ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರೂ ಹಣ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ₹10 ಕೊಟ್ಟರೂ ತಪ್ಪು. ₹1 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಪ್ಪೇ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

'ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಾಸಕ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.