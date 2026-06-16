ಸತ್ತಿಗೇರಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಸವದತ್ತಿ ಮಂಡಳದಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ

<p>ಸತ್ತಿಗೇರಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಸವದತ್ತಿ ಮಂಡಳದ ವತಿಯಿಂದ, ಸಮೀಪದ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ, ಯರಗಣವಿ, ರೈನಾಪುರ, ಕೊರಕೊಪ್ಪ, ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಸವದತ್ತಿ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಾಮನಿ, ‘ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ, ಮನೆ–ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ ಪಮ್ಮಾರ, ಈರಣ್ಣ ಚಂದರಗಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಗೋಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ನರಿ, ಗೌಡಪ್ಪ ಸವದತ್ತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಡ್ಡಿ, ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಚೇತನ ಜಕಾತಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತೊರಗಲ್ಲ, ಮಹಾದೇವ ಮುರಗೋಡ, ಆನಂದ ಬಾಗೋಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸುಳೇಬಾವಿ, ಈರಣ್ಣ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ ಹೊಸಮನಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-21-900500131</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>