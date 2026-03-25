ಜನಪದ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ

ಸತ್ತಿಗೇರಿ: 'ಜನಪದ ಕಲೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಜನಪದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ವಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುರು ವಾಲಿ, ಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ಹರಳಿ, ಬನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಉಮೇಶ ಮಾಗುಂಡನ್ನವರ, ಗೌಡಪ್ಪ ಸವದತ್ತಿ, ಕಳಸಪ್ಪ ಕಳಸಪ್ಪನ್ನವರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪಟ್ಟಪ್ಪನ್ನವರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿ, ಹನುಮಂತ ಪಟ್ಟಪ್ಪನ್ನವರ, ರಾಜು ಸೋಮನ್ನವರ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪಟ್ಟಪ್ಪನ್ನವರ, ಶಾಹಿನಶಾ ಬಾಗವಾನ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-21-1483114553