ಸತ್ತಿಗೇರಿ: ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಸತ್ತಿಗೇರಿ:</strong> ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆರ್ಎಫ್ಒ ಸಂಜೀವ ಸಂಸುದ್ದಿ, 'ಅಳಿಯುತ್ತಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈ.ಆರ್.ನದಾಫ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ವೈ.ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಗುರು ವಾಲಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ, ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾವಟೆ, ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಎಂ.ಬಿ.ಬಾಗವಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಉಪ್ಪಾರ, ಸುರೇಶ ತೋಟದ, ಉಮೇಶ ಮಾಗುಂಡನವರ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>