ಸವದತ್ತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ

<p>ಸವದತ್ತಿ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಮೇತ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಮಳೆ ನೀರು ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿತು. ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಗೆ ಕಾದು ಕೆಂಡದಂತಾಗಿದ್ದ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ರಭಸವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ನಗರದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸೇರಿ ಚರಂಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ನದಿಯಂತಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ರಾಜಕಾಲುವೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಜಾರ್, ಆನಿಅಗಸಿಯಿಂದ ಕಟಕೋಳ ಬ್ಯಾಂಕ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿತು. ಬೆಣ್ಣಿಕಟ್ಟಿ, ಸವಳಭಾವಿ, ಪದಕಿ ಗಲ್ಲಿ, ಗಿರಿಜನ್ನವರ, ಕುಂಬಾರ, ರೇಣುಕಾ ಟಾಕೀಜ, ದಿವಟಗೇರಿ, ಬಿಕ್ಕಣ್ಣವರ, ಕಲಾದಗಿ, ಸಾಲೋನಿ, ಬೇವಿನಗಿಡದ ಓಣಿಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಲ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಗಲ್ಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರ್ಲಹೊಸೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನತೆ ಪರದಾಡಿದರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ರಭಸದ ನೀರು ಹೊತ್ತು ತಂದ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಿತು. ಮಳೆಯ ನಂತರ ಶೀತಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಕಾರಣ ಚಳಿ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಸಂಗನಬಸಯ್ಯ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹಲವೆಡೆ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಗರಗೋಳ, ಹೂಲಿ, ಹಿರೇಕುಂಬಿ, ಯಡ್ರಾಂವಿ, ಬೆಡಸೂರ, ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ, ಕರೀಕಟ್ಟಿ, ಅಸುಂಡಿ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಈ ಮಳೆಗೆ ಸಂಗಪ್ಪನ ಕೊಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಲಪಾತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ ದಬದಬೆಯ ಭೋರ್ಗರೆವ ನೀರಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಸ್ಥಳಿಕರು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-21-162189522</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>