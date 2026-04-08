ಬೆಳೆ ವಿಮೆ: ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏ.24ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ಸವದತ್ತಿ: 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾ ಮಿನ ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1129, ಯರಗಟ್ಟಿಯ 211 ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೃಷಿ ಎಡಿ ಎಸ್.ವಿ.ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಗಾರು 949, ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ 180, ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಗಾರು 163 ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ 48 ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿವೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಸವದತ್ತಿ, ಮುನವಳ್ಳಿ, ಮುರಗೋಡ ಹಾಗೂ ಯರಗಟ್ಟಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಾದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಹಣಿ (ಉತಾರ), ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರಶೀದಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಶೀದಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏ.24 ಒಳಗಾಗಿ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಗಳಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 80 ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 90 ರ ಸಹಾಯಧನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಡಪಾಲ, ತುಂತುರು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಡಿಸೈಲ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಕೂಡಲೇ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೃಷಿ ಎಡಿ ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>