ಉಚಿತ ಮಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ಸವದತ್ತಿ: ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕದಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಮಳಿಗೆ ನೀಡಲು ₹10 ಕೋಟಿ ಅನು ದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗೆ ₹ 25 ಸಾವಿರ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ₹ 8500 ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಆಯಾ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹1,500 ಮಾಸಾಚರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇವದಾಸಿಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೋಗ ಬೇಡಿಯೂ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ, ನಾಗಪ್ಪ ಬಡೆಪ್ಪನವರ, ಎಂ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಿವಾನಂದ ಬೇವಿನಗಿಡದ, ರವಿ ಮಾದರ, ಮಲ್ಲವ್ವ ಕಾಳಿ, ರುದ್ರವ್ವ ಮುಳ್ಳೂರ, ಮುಶೆವ್ವ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಲ್ಲವ್ವ ಮೇಯಪ್ಪನವರ, ಹಿರೆಕ್ಕ ಕೆಳಗಡೆ, ಯಲ್ಲವ್ವ ಬಡೆಪ್ಪನವರ, ಅನ್ನವ್ವ ಬುಳ್ಳನ್ನವರ, ರುದ್ರವ್ವ ಮಲ್ಲಾಡ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದೇವದಾಸಿಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-21-723897708</p>