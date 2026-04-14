‘ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸಿ’

ಸವದತ್ತಿ: 'ಕಾನೂನಿನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮನಬಂದಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪಿಒಎಸ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಿಸಿ' ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಳೆಕರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿದ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರ, ಯೂರಿಯಾ ವಿತರಣಾ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅರಿವು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗಡಿಕಾರರಿಂದ ಸೇವಾಭಾವದ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾಗಲಿ. 20 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೂ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಹಜರು ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಹತೆ, ಪರವಾನಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯಾಗದು. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವುದು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಬದಲು ಪಿಕೆಪಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಬೇಡ. ಯುರಿಯಾ ವಿತರಣೆ ಆ್ಯಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಎದುರಿಗೆ ರೈತರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಎಡಿ ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಲೀಂ ಸಂಗತ್ರಾಸ, ಸಿ.ಐ. ಹೂಗಾರ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಎಡಿ ರಮೇಶ ಹಾವರಡ್ಡಿ, ಅರುಣ್ ಬಾಳಿ, ಸಂತೋಷ ಜಾಧವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>