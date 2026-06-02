ಸವದತ್ತಿ: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ, ಲಿಂಕ್ ಪೂರೈಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ವಸೂಲಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ರೈತ ಪ್ರಮುಖ ಶಿವಾನಂದ ಸರದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗೊಬ್ಬರದ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹300ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡವಾದ ಇತರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಲಿಂಕ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೇಡ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗ ರೈತ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಈಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪರವಾನಗಿದಾರರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ. ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ ಸಂಪಗಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಎಪಿ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ರೈತರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದುಬೇಡ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಮಲಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಹಾವೇರಿ ವರೆಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ನಡೆದಿದೆಯಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೇ ಇದ್ದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಕೃಷಿ ಎ.ಡಿ ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಂಡನವರ, ವಸಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎಮ್.ಎಸ್. ಕರಿಗೌಡ್ರ, ಅಜ್ಜಪ್ಪನ್ನ ಹಳ್ಳದ, ವಸಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಕರಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ತಳವಾರ, ಆತ್ಮಾನಂದ ಬಾಳೇಕುಂದರಗಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಚರಂತಿಮಠ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಹರ್ಲಾಪೂರ, ಪಡದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮಂಜುನಾಥ ಕುರಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಳಪ್ಪನವರ, ಮಂಜು ಭೀಮನಗೌಡ್ರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-21-63503503