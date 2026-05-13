ಗ್ರಾಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ: ನಿತ್ಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನ ಘಮಲು

<p>ಸವದತ್ತಿ: ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನ ವಿತರಣೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿರಾ, ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ, ಸಜ್ಜಕ, ಭುಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ನುಚ್ಚು, ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ,, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ, ವಗ್ಗರಣೆ ಅನ್ನ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಚುರಮುರಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಖಾದ್ಯಗಳು ಭಕ್ತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಈ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ: ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರ ಸಂಚಾರ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಭಜನೆ, ಡೊಳ್ಳು–ಕುಣಿತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾತ್ರೆಯ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದ ರೀತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಂದಲೇ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆತಿಥ್ಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಜಾತ್ರೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂತಸವನ್ನೂ ತಂದಿದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸವಿಯ ಮಧುರತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಹೋಮ-ಹವನಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-21-585499862</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>