ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರ ಪುರಪ್ರವೇಶ: ಭಂಡಾರದ ಓಕುಳಿ

ಸವದತ್ತಿ: ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಸಕಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಮುಖರ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಶ್ರದ್ಧಾ– ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಭಾವೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ದಶದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಂಡಾರದ ಕಳೆ ಪಸರಿಸಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಗಪ್ಪನಕೊಳ್ಳದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಪತ್ತಾರ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೇರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿ ಪುರ ಪ್ರವೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೇವಿಯರನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪುರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಭಂಡಾರ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೈದ್ಯ ಡೊಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಜಗ್ಗಲಗಿ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ಜನ ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು. ಕುಂಭ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಕೆ. ಮಾಮನಿ ಸಹ ಭಂಡಾರ ಎರಚಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆನಿ ಅಗಸಿಯ ಶಕ್ತಿ ಗಡ್ಡಿ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮೊಕಾಶಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ಉಭಯ ದೇವತೆಗಳ ತವರು ಮನೆಗಳ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಂಡಿ ಓಣಿ, ಬಜಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಟೆಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲಾಯಿತು. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಭುನವರ ಓಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಉಭಯ ದೇವಿಯರನ್ನು ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಸಂಗನಬಸಯ್ಯ ಗದ್ದಗಿಮಠ, ಅಶ್ವಥ್ ವೈದ್ಯ, ರವಿ ದೊಡಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಅರಮನಿ, ಜಗದೀಶ ಶಿರಸಂಗಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಚಂಗಿ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪ್ರಭುನವರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿವಾನಂದ ಹೂಗಾರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ, ದೊಡಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮುತಗೊಂಡ, ಭರಮಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಅಮೀರ್ ಗೋರಿನಾಯಕ್, ಬಸವರಾಜ ಕೋಣನ್ನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>