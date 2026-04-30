ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸೋಣ

ಸವದತ್ತಿ: 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಮನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನವೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತ್ವರಿತಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಸವದತ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಮಿಟಿ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಮಾಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ ₹2.15 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪೆಂಡಾಲ, ಅಡುಗೆಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ₹ 80 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡ ನೀಡಿದೆ. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ. ನೂರು ಜನ ಯುವಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಿದಂಬರ ಮಡಿವಾಳರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸುವ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಗಲಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟಿವಿ, 10 ಬೈಕ್, ಪಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಇರಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗದಗ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸರಗಳ್ಳರು, ಕಳ್ಳತನ, ಕಾಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂತೆದಿನ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಿದೆ. ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭ-ಸರಳೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಶ್ವತ್ ವೈದ್ಯ, ಭರಮಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಎನ್.ಸಿ.ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಚಂಗಿ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪ್ರಭುನವರ, ಶಿವಾನಂದ ಹೂಗಾರ, ಸದಾಶಿವ ಕೌಜಲಗಿ, ಮಲ್ಲು ಜಕಾತಿ, ಫಕ್ರುಸಾಬ ದೊಡಮನಿ, ಎಮ್.ಕೆ. ಬೇವೂರ, ಮಹಾದೇವ ಕಿಚಡಿ, ಮಲ್ಲು ಬೀಳಗಿ, ವೈ.ಎಮ್. ಯಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಲಾರಿ ಹೊಸಮನಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-21-740177078</p>