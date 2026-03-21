ಸೌಗಂಧಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಳವು: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಸವದತ್ತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಗಂಧಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾದುಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 1.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾದುಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿಯದಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಗಡೆ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಅರ್ಚಕ ಬಂಗಾರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ವಾನ ದಳದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ತಳೀರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಮಂದಿರ ಕಳವು ಘಟನೆಯಿಂದ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಸವಿಯಲು ಬಂದ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದರು.

ಸುಮಾರು 1.8 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾದುಕೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಳವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ಬಂಗಾರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.