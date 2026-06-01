‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 13 ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ’

ಸವದತ್ತಿ: ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಶ್ವತ್ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯೇ ದೇಶದ ಬಹುಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ, ಬೆಳೆ ನಾಶ, ಸಾಲ ಬಾಧೆ ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಎಡಿ ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹದವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಎಫ್ಐಡಿ ( ರೈತರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಇರುವ ರೈತರಿಗೆ, ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ 1 ಚೀಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಫ್ಐಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಯವ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅನುಸರಿಸಿ, ಮಣ್ಣು, ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಮ್.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ, ಭರಮಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ, ಚಿದಂಬರ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>