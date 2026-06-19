ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ: ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ, ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಭೇಟಿ

<p>ಸವದತ್ತಿ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಸೋಯಾಅವರೆ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಸವದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಪೀಡೆ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿತು. ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಲೀಂ ಸಂಗತ್ರಾಸ, ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಕೃಷಿ ಎಡಿ (ವಿಷಯ ತಜ್ಞ) ಸಿ.ಐ. ಹೂಗಾರ, ಕೃಷಿ ಎಡಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಚಲ, ಮುರಗೋಡ, ಕರೀಕಟ್ಟಿ, ಸುತಗಟ್ಟಿ, ಮುನವಳ್ಳಿ, ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ, ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಲೀಂ ಸಂಗತ್ರಾಸ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸೋಯಾಅವರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಕೊರಕ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕಾಯಿಕೊರಕ, ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಕೀಟ ಭಾದೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಿನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಶೇ 18.5 ಎಸ್.ಸಿ 0.3 ಮಿ.ಲೀ. ಮತ್ತು 13:0:45 ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 8 ಹೆಲಿಲ್ಯೂರ್ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಟದ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಕಾಂಡಕೊರಕದ ಹತೋಟಿಗೆ ಥೈಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಾಮ್ ಶೇ 12.6+, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೋಥ್ರಿನ್ ಶೇ 9.5 1 ಮಿ.ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲಿನ ನೆಲವನ್ನು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿನೊಣ ಕೀಟ ಭಾದೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸಿಟಮಾಪ್ರೀಡ್ ಶೇ 20 ಎಸ್.ಪಿ 2 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 19:19:19 ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜಾಣು ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಮುಟುರು ರೋಗದ ಹತೋಟಿಗೆ ಅಫಿಡೋಪೈರೋಪೆನ್ ಶೇ 5 ಡಿ.ಸಿ 1.5 ರಿಂದ 2 ಮಿ.ಲೀ ಮತ್ತು 19:19:19 ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಒಣಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ರಾಜು ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಸತ್ಯೆಪ್ಪ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜೇರಿ, ಸೆದೆಪ್ಪ ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ ನಲವಡೆ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಒಜಪ್ಪ ಕೋರಿಕೊಪ್ಪ, ಶಿವಪ್ಪ ಈರಗಾರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಳಗವಾಡಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೆಕ್ಕನವರ, ಸಿದ್ಧರಾಯ ಭಾಂಗಿ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸೋಯಾಅವರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬು ಎಸ್ಎನ್ ಕೆ 13374 ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎನ್ಕೆ 13346 ತಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೃತ ಕೊಳೆರೋಗ (ಪಕ್ಕಾ ಬೋಯಿಂಗ್) ಹಾಗೂ ಜತೆಗೆ ಬಿಳಿಉಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ತುಕ್ಕು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಉಣ್ಣೆ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿದು ಹೋಗಲು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಲೀಂ ಸಂಗತ್ರಾಸ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಐ. ಹೂಗಾರ, ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪದ ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆಂಚರಾಹುತ್, ಎಸ್.ಇ. ನಿಂಬಲಗುದ್ದಿ, ಶಶಿಧರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶಾಲ ಅರಳಿಮರದ, ಶಶಿಧರ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-21-1942669696</p>