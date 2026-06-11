ಸವದತ್ತಿ-ಧಾರವಾಡ ನಡುವೆ ಉಚಿತ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಸವದತ್ತಿ: ಧಾರವಾಡದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ನಾರಾಯಣ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಿ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮದ ಸಹೋಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡದ ನಾರಾಯಣ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಉಚಿತ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನತೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪ್ರವೀಣ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಿ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದ ಉಚಿತ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ದುಂಡೇಶ ತಡಕೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಚಿತ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಎಸ್ಎಲ್ಎಓ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿ ಆರೋಗ್ಯದಾಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 9731350549 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಅರುಣ ಮಾಳಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿಂತ್ರಿ, ಸುರೇಶ ಬನಸಾಲಿ, ರಾಜು ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಿಲಾಲ ಜೈನ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-21-1654130959</p>