ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ: ಕ್ರಮ ವಹಿಸದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ; ಆರೋಪ

<p>ಸವದತ್ತಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ ಸಂಪಗಾವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿದ್ದು ರೈತರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆ ಬಂದನಂತರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆರಂಭದ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಮೊದಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ. 1985ರ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಫ್ಐಡಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಪ್ರಮುಖ ಶಿವಾನಂದ ಸರದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೂ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರ್ವರ್ತನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಲೆಗೆಟಕುತ್ತಿವೆ. ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಟಿಸಿ ಉಚಿತವಿದ್ದರೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಪ್ರಮುಖ ಜೆ.ವಿ.ಅಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣಕೀಕೃತ ಉತಾರಗಳಿಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎ ಟು ಬಿ ಖಾತಾ ಆದೇಶ ಬಂದಲ್ಲಿ ‘ಇ ಸ್ವತ್ತು’ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಎಡಿ ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಾರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರಮೇಶ ಹಾವರಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ ನಾಯಕ, ಶಶಿರಾಜ ವನಕೆ, ಬಸವರಾಜ ಬಿಜ್ಜೂರ, ಅನೀಲ ಮರಲಿಂಗನವರ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-21-1624420889</p>