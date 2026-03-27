ಬಸ್ ಹರಿದು ಮಗುವಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಸವದತ್ತಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ಮಗು ವಾಹನದ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ದುರ್ಘಟನೆ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧನ್ಯ ಹೊಳಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ (3) ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗು. ಮಗುವಿನ ಪಾಲಕರು ಬದಾಮಿಯಿಂದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬೆಳವಡಿಯಿಂದ ಬಂದು ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನರಗುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ ಹಿಡಿಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಗು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಸಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮಗು ಸಿಲುಕಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಗುವಿನ ಕೈ-ಕಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಡರಿಸಿವೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೇಕ್ ವೀವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಗು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಹೊಳಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಎಡಗೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬೆರಳು ತುಂಡಾಗಿವೆ. ಮಗು ಸಧ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸವದತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>