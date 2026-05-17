ಸವದತ್ತಿ | ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ: ಇಬ್ಬರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

<p><strong>ಸವದತ್ತಿ</strong>: ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ₹62 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಚಚಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ಭಿಷ್ಟಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಜಲಿಂಗಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದ ಕುರಿತು ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳೆಪ್ಪ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ₹62 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಹನಮವ್ವ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಯಂಕವ್ವ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಅರ್ಜುನ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ನಿರ್ಮಲಾ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳೆಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಕಲ್ಲೊಳ್ಳೆಪ್ಪ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಅವರು ಗಾಯಾಳುಗಳಾದ ಸೀತಮ್ಮ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಮತ್ತು ದುರಗಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಬಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿದು ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದರೆಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಮ್ಮಾರ ಅವರು ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ದಂಡಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ ಪ್ರಕಾರ 2 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಣ್ಣಲಿಂಗಣ್ಣವರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದೂರು: ಇದೇ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿ ದೂರು ಸಹಿತ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸೋಮಲಿಂಗ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಬಸವರಾಜ ಸೋಮಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಕರೆಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡ, ಸುಭಾಸ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ರವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳೆಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಹನಮವ್ವ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಅರ್ಜುನ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಯಂಕವ್ವ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಪ್ರತಿ ದೂರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಮ್ಮಾರ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ₹36 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ದೂರುದಾರರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಸಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಸರಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-21-1774815092</p>