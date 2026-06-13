ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ, ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><em>ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರಸಂಗಿ</em></p>.<p>ಸವದತ್ತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ತೀವ್ರ ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೇವಲ 18 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಜಲಬವಣೆಗೆ ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಸು ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ (ಜೆಜೆಎಂ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಹಲವು ಕಡೆ ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾದ ಪರಿಣಾಮ ತಿಂಗಳಾದರೂ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>7,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಂಚಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೆರೆ ಕೆಳಭಾಗ, ಶಿವಾನಂದ ಮಠ ಹಾಗೂ ಮರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಳಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಂದಿಗೆ, ಕೊಡ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಡಬ್ಬಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾಡಿ ತಳ್ಳುತ್ತ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೆರೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಳತೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಮನಹರಿಸದ ಕಾರಣ ಅವು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ. ಈಗ ನಳದ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆಯ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನ ಏನಂತಾರೆ?: ‘ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ನೀರೇ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಳ ಇದ್ದರೂ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಹೊಸ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ.</p>.<p>‘ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ದಿಂದ ಹಿರೇಕುಂಬಿ, ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ ಹಾಗೂ ಚುಳಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಹಂಚಿನಾಳದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಬಹುದು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಟ್ಟೆನ್ನವರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-21-180419336</p>