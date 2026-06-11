ಸವದತ್ತಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮನವಿ

<p>ಸವದತ್ತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಕೆ. ಮಾಮನಿ ಅವರು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಹೀರೆಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಎಇಇ ಪ್ರೇಮ ರಾಥೋಡ ಹಾಗೂ ಜೆಇ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಜಗದೀಶ ಕೌಜಗೇರಿ, ನಿಖೀಲ ಶ್ರೀಹರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕರ್ಲವಾಡ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿದ್ದು ಹಿರೇಮಠ, ರಂಗಪ್ಪ ದಾಸರ, ಶಮಸುದ್ಧೀನ್ ನಾಯಕರ, ಪಾಂಡು ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-21-1846051712</p>